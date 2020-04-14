روسيا تسجل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وألمانيا 2082 خلال 24 ساعة

عواصم-سانا

سجلت روسيا اليوم 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 21102 إصابة إضافة إلى 170 وفاة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أنه “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 51 إقليماً بينهم 1489 في العاصمة موسكو و460 في ضواحيها ليصل عدد الحالات المؤكدة في 82 إقليماً روسيا إلى 21102”.

وأشار المقر إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 170 شخصاً فيما غادر 224 شخصاً المشافي خلال المدة نفسها ليبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصاً.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 2082 حالة ليصل العدد إلى 125098 وذلك في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة فيما تم تسجيل 170 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 2969.

وسجلت تايلاند 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وفي بنما تم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3472 فيما بلغت حصيلة الوفيات 94.

وفي المكسيك قالت وزارة الصحة إنها سجلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 5014 حالة إضافة إلى 332 وفاة.

وفي نيجيريا أعلن الرئيس محمد بخاري عن تمديد إجراءات العزل العام في ولايات لاغوس وأبوجا وأوغون 14 يوماً آخر وذلك بعد أن سجلت البلاد 323 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ثلاثة أرباعها تقريباً في لاغوس وأبوجا فيما توفي عشرة أشخاص بسبب الفيروس.

وفي بولندا أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع معدل الإصابات إلى أكثر من 6934 شخصاً في حين توفي 245 شخصاً جراء الفيروس.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 714 حتى صباح اليوم.

إلى ذلك أعلن مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الإفريقي تسجيل 793 وفاة و14744 إصابة بفيروس كورونا في 52 دولة من دول القارة.

عربياً أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1763 إصابة حتى مساء أمس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 126 شخصاً من 118 أمس في حين بلغ عدد المتعافين 203.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 813.