عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة المليوني شخص

واشنطن-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المتخصصة في تتبع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم يقترب من عتبة المليوني إصابة.

وقالت الجامعة في بيانات معدلة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم إن “حصيلة المصابين بكورونا في العالم تبلغ حالياً مليوناً و919 ألف شخص فيما يقترب عدد الوفيات من 120 ألفاً وحالات الشفاء من 450 ألفاً”.

وبينت الجامعة أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ 582 ألف حالة بينها أكثر من 23600 وفاة تلتها إسبانيا مع 170 ألف إصابة بينها أكثر من 7ر17 ألف وفاة ثم إيطاليا مع أكثر من 159 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف وفاة ثم فرنسا بـ 137 ألف إصابة وألمانيا بـ 130 ألف إصابة وبريطانيا بنحو 89 ألفاً ثم الصين بـ 83 ألفاً تلتها إيران بـ 73 ألف إصابة وبعدها تركيا بـ 61 ألفاً وبلجيكا بأكثر من 30 ألف إصابة.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول ومناطق ورغم أن الصين كانت الدولة التي بدأ فيها تفشي المرض إلا أنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 حالة فيها بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم في دول مثل الولايات المتحدة والكثير من دول أوروبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في الـ 11 من آذار الماضي المرض الناتج عن فيروس كورونا بـ “الجائحة” أو “الوباء العالمي” مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة وأعربت عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.