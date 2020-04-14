مصرع 26 شخصاً على الأقل جراء أعاصير اجتاحت جنوب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء سلسلة من الأعاصير ضربت جنوب الولايات المتحدة في وقت يشهد فيه الساحل الشرقي للبلاد أحوالاً جوية غير مستقرة.

ونقلت رويترز عن وكالة الأرصاد الجوية قولها إن الطقس تسبب بنحو 60 إعصاراً يومي الأحد والاثنين الماضيين خلفت دماراً من تكساس وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا فيما أكد مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 11 شخصاً قتلوا في مسيسيبي وثمانية في ساوث كارولاينا وستة في جورجيا وواحد في أركانساس بعد إجراء عمال الإنقاذ عمليات بحث بين أنقاض مئات المباني المدمرة بفعل الأعاصير.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون تيبورسكي إن الرياح العاتية في الطبقات العليا للجو اتحدت مع كتلة هواء بارد قوية ما جعل الطقس خطيراً على نحو خاص.