الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل فوق المناطق الشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق تلك المناطق وسديمي في المناطق الجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة..