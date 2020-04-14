البر الرئيسي الصيني يسجل 89 حالة إصابة جديدة بـ (كوفيد 19)

بكين-سانا

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم إنها تلقت تقارير عن 89 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد 19” في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة في تقرير يومي وفق شينخوا أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات محلية جديدة في مقاطعة قوانغدونغ.

وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها وجميعها وافدة من الخارج أمس في البر الرئيسي الصيني وفقاً للجنة التي أوضحت أن 75 شخصاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة.

وحتى يوم أمس أبلغ البر الرئيسي الصيني عن 1464 حالة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن 559 مريضاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم وما زال 905 مرضى يتلقون العلاج من بينهم 37 مريضاً في حالة خطيرة ولم يبلغ عن حالات وفاة.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82249 حالة حتى يوم أمس بما في ذلك 1170 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج و77738 شخصاً خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و3341 شخصاً توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إن 72 شخصاً جميعهم وافدون من الخارج لا يزالون يشتبه في إصابتهم بالفيروس.