حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تصل إلى 23529

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة وفاة 1509 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وذلك في حصيلة يومية تناهز تقريباً تلك المسجلة في اليوم السابق 1514 وفاة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قولها إن وباء كورونا “كوفيد 19” حصد حتى اليوم أرواح 23529 شخصاً في الولايات المتحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتاك وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه.

ووفق “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” الهيئة المكلفة السلامة الصحية في الولايات المتحدة فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 550 ألف شخص فيما أشار مدير المراكز روبرت ريدفيلد إلى أن الولايات المتحدة “تقترب من الذروة” في أعداد الإصابات بالوباء.

وتجاوز عدد الوفيات بهذا الفيروس في ولاية نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة أمس عشرة آلاف وفاة لكن حاكم الولاية أندرو كومو قال إن “الأسوأ قد مر بشرط مواصلة التقيد بتدابير العزل” محذراً من أن الأرقام ستعاود الارتفاع إن “ارتكبنا حماقة”.