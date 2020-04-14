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رودريغيز يكذب مزاعم واشنطن بشأن التعاون الطبي لكوبا

2020-04-14

هافانا-سانا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على بلاده تركت أثاراً سلبية على مسألة مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال رودريغيز في تغريدة على تويتر اليوم: “الولايات المتحدة ترفض المطالب الدولية المتزايدة لإنهاء حصارها على كوبا وتمارس سياسة التضليل والكذب بشأن التعاون الطبي للحكومة الكوبية”.

وكان رودريغيز أكد في الرابع من الشهر الجاري أن العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على كوبا تشكل العائق الأساسي أمام الحصول على الأدوية والمعدات والمواد اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

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