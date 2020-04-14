مبادرة ثقافية لشعراء الحسكة استمرارا في العطاء لمواجهة فيروس كورونا

الحسكة-سانا

أطلق شعراء محافظة الحسكة مبادرة ثقافية شعرية لعرض نتاجاتهم وإبداعهم الشعري على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع قراء الشعر وجمهوره في منازلهم بعد أن توقفت جميع اللقاءات الأدبية تماشيا مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

المبادرة التي لاقت استجابة فورية من الشعراء وحفلت بتقديم عشرات القصائد المنوعة من حيث المحتوى والمضمون شكلت عامل جذب سواء للجمهور المتابع أو للشعراء المشاركين للاطلاع على نتاج زملائهم حيث يقوم كل شاعر بنشر قصيدة منتقاة من قصائده بالصوت والصورة على حسابه الخاص.

الشاعر فرج الحسين الذي أطلق المبادرة قال لمراسل سانا … أطلقنا إطلاق مبادرة للتواصل الافتراضي للتصدي لفيروس كورونا بالشعر والكلمة وانتصارا لإرادة الإنسان حيث قمت ببث فيديو دعوت من خلاله الشعراء والمثقفين على مستوى المحافظة وسورية عموما وكل بقاع الأرض للمشاركة الشعرية والأدبية فاستجاب للدعوة كثيرون وأطلق كل منهم بدوره نداء حب جذب عددا كبيرا من الأصدقاء ومحبي الشعر والأدب.

الشاعر أحمد عبد الرؤوف قال “إننا أبناء أمة واجهت الحروب والأزمات بالإبداع الخلاق ولأننا جيل يمتلك الكبرياء والعزة قررنا أن نواجه العزلة التي فرضها علينا الفيروس وأن نستمر بالعطاء” مؤكدا أن المبادرة مشاركة إبداعية جماعية لمواكبة نتاجات الأدباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الشاعر إبراهيم مرعي فرأى أن وباء كورونا الذي صدم العالم وفرضت مواجهته العزلة والحجر وعدم الاختلاط استدعى إطلاق مبادرات تحد أدبية شعرية لتشكل ظاهرة شعرية جميلة حيث استطاع الشعراء عبر مشاركاتهم إيناس تلك العزلة بطاقة إيجابية مفيدة تزهو بألوان منوعة ما بين فرح وحزن وشكوى ونجوى وحب وشعر فصيح وشعبي.

الشاعر حواس الأحمد ذكر بدوره أن المبادرة عامة وشاملة لكل الأدباء والشعراء ليس في سورية وحدها وإنما على مستوى العالم وتسعى للتخفيف من أثار الحجر الصحي من خلال بث مشاركات شعرية وأدبية غنية بمعاني الجمال وأهمية استمرار التواصل والترويح عن النفس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نزار حسن