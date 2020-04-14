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66 خرقاً ارتكبتها قوى العدوان السعودي بالحديدة خلال 24 ساعة

2020-04-13

صنعاء-سانا

رصد الجيش اليمني 66 خرقاً لقوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن “الخروقات شملت قصفاً مدفعياً وصاروخياً وبالأعيرة النارية المختلفة وخلفت دماراً هائلاً وأضراراً في الممتلكات العامة والخاصة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

 

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