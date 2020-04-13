الفنان عبدالفتاح مزين: ارفعوا العقوبات عن سورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة ويجب رفعها فوراً
2020-04-13
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأنها جريمة بحق الإنسانية
2020-04-13
لافروف وشكري يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-13
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها
2020-04-11
سياسي تشيكي: إلغاء الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2020-04-11
محليات
إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية غداً
2020-04-13
أطفال سورية يدعون إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري-فيديو
2020-04-13
الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء.. جهود مضاعفة للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-13
اتحاد الصحفيين ينوه بدور الصحفيين في التصدي لفيروس كورونا ونشر الوعي حول مخاطره
2020-04-13
تنفيذ مشروع لتأهيل المتحلق الجنوبي والشوارع الرئيسة المتضررة جراء الإرهاب بحلب
2020-04-13
استثمار الطاقات وتفعيل العمل التطوعي بالمحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-13
عبر مقاطع فيديو.. مبادرات لمعلمات طرطوس لتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ
2020-04-13
رياضة
خطأ تحكيمي يوقف مباراة في دوري نيكاراغوا بكرة القدم
2020-04-13
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-04-11
إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
2020-04-11
إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا
2020-04-10
استقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة برشلونة على خلفية كورونا
2020-04-10
اقتصاد
مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة مئة مليار ليرة في الربع الأول من العام الحالي
2020-04-13
سبعمئة منشأة منتجة لعبوات ومواد التغليف بدمشق وريفها تؤمن حاجة شركات المعقمات والمنظفات
2020-04-13
ضبط معمل بريف اللاذقية ينتج مواد غذائية مخالفة
2020-04-13
بدء توزيع بذار القطن على فروع المصرف الزراعي بحماة
2020-04-13
بنك التنمية الآسيوي يخصص 20 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا
2020-04-13
المركزي: تفعيل الربط الشبكي بين المصارف العامة كجزء من منظومة الدفع الإلكتروني
2020-04-13
تراجع أسعار الذهب
2020-04-13
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الفنان عبدالفتاح مزين: ارفعوا العقوبات عن سورية
2020-04-13
الفنان عبدالفتاح مزين
2020-04-13
manhal
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