الأمم المتحدة تحذر من مخاطر ترحيل السعودية للمهاجرين الإثيوبيين

الأمم المتحدة-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن ترحيل النظام السعودي للعمال الإثيوبيين المهاجرين إليها ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا وحثت المملكة على “تعليق هذا الإجراء”.

وجاء في مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز: “من المتوقع أن ترحل السعودية نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي في المجمل وأن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين”.

وقالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا: “نقل المهاجرين على نطاق واسع ومن دون تخطيط يجعل استمرار انتقال الفيروس أكثر ترجيحاً وندعو إلى تعليق الترحيل واسع النطاق مؤقتاً”.

بدورها قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديس “إن بعض المهاجرين الذين جرى ترحيلهم تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا”.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية لفتت في تقرير لها في آب الماضي إلى تورط النظام السعودي بممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها بالقوانين والمواثيق الدولية من خلال استمراره في انتهاج المعاملة السيئة للعمال الأثيوبيين في سجونه وارتفاع وتيرة ترحيلهم.