روحاني: الإجراءات القسرية الأمريكية تخالف القوانين الدولية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم أن الإجراءات القسرية الأمريكية ضد إيران وفنزويلا وخاصة في مجال النفط تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وشدد روحاني خلال الاتصال على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين ودعم بعضهما البعض في الظروف الراهنة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأطلع روحاني نظيره الفنزويلي على البرامج والإجراءات التي اعتمدتها إيران لمواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي حققتها في مجال تشخيص الوباء وعلاجه مبديا استعداد بلاده نقل تجاربها في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى فنزويلا.

وبشأن اتفاق أوبك الجديد وصف روحاني الخطوات المتخذة خلال الاجتماع الأخير للمنظمة بـ “الإيجابية” وقال “ينبغي مواصلة التعاون لخفض الإنتاج النفطي من أجل الوصول إلى أسعار متوازنة”.

بدوره اعتبر مادورو أن التغلب على جائحة فيروس كورونا يتطلب جهودا كبيرة وتعاونا دوليا منوها بالنجاحات التي حققتها إيران في هذا المجال.