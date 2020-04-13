إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية غداً

دمشق-سانا

تطلق الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف الثابت والكهرباء بدمشق وريفها وجميع خدمات مديريات النقل بالمحافظات اعتباراً من يوم غد وذلك من خلال ربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى.

وبين المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور أيمن ملوك جاهزية الجهات التي ستقلع حالياً كمرحلة أولى وهي الشركة السورية للاتصالات والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وخدمات مديريات النقل بالإضافة إلى جاهزية مصرفي “بيمو” و”البركة”.

وأوضح ملوك أن المواطن سيتمكن من خلال هذه الخدمات سداد كل فواتير الهاتف الثابت وفواتير كهرباء محافظتي دمشق وريفها بالمرحلة الحالية إضافة إلى كل خدمات المركبات الخاصة بمديريات النقل بالمحافظات وذلك من خلال القنوات المصرفية لمصرفي “بيمو” و”البركة” عن طريق الهاتف النقال والانترنت حالياً لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بإضافة ثلاث أو أربع محافظات أخرى إلى المنظومة.

وعن المرحلة القادمة أشار ملوك إلى أنها ستضم الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية ومحافظة دمشق عندما تكون جاهزة للربط مع منظومة الشركة إضافة إلى المصارف العاملة الجاهزة الأمر الذي يؤدي إلى توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات دفع الفواتير والرسوم إلكترونياً.