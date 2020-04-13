SCS-NET

وزير الصحة الروسي يعلن أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا واختبار الدواء سيبدأ قريباً

2020-04-13

انظر ايضاً

الفنان رامز عطا الله: ارفعوا العقوبات عن سورية

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved