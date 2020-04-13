وزير الصحة الروسي يعلن أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا واختبار الدواء سيبدأ قريباً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأن بقاءها جريمة بحق الإنسانية-فيديو
2020-04-13
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها
2020-04-11
سياسي تشيكي: إلغاء الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2020-04-11
مجلس السلام الأمريكي يدعو إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية ودول أخرى
2020-04-11
الجعفري: الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية وعدد من الدول تعوق قدرات احتواء فيروس كورونا المستجد ويجب رفعها فوراً
2020-04-10
سورية وروسيا: واشنطن تحول دون ضمان السلامة الصحية للمهجرين في مخيمي الركبان والهول
2020-04-10
محليات
الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء.. جهود مضاعفة للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-13
اتحاد الصحفيين ينوه بدور الصحفيين في التصدي لفيروس كورونا ونشر الوعي حول مخاطره
2020-04-13
تنفيذ مشروع لتأهيل المتحلق الجنوبي والشوارع الرئيسة المتضررة جراء الإرهاب بحلب
2020-04-13
استثمار الطاقات وتفعيل العمل التطوعي بالمحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-13
إصابة مدني جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الارهابية في محيط بلدة الحويز بريف حماة
2020-04-13
عبر مقاطع فيديو.. مبادرات لمعلمات طرطوس لتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ
2020-04-13
زيادة مخصصات الدقيق لأفران السويداء العامة والخاصة وإنتاج مئة وثمانية وأربعين طناً من الخبز بدرعا
2020-04-13
رياضة
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-04-11
إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
2020-04-11
إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا
2020-04-10
استقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة برشلونة على خلفية كورونا
2020-04-10
الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن تأجيل بطولة أمم أوروبا
2020-04-09
اقتصاد
مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة مئة مليار ليرة في الربع الأول من العام الحالي
2020-04-13
سبعمئة منشأة منتجة لعبوات ومواد التغليف بدمشق وريفها تؤمن حاجة شركات المعقمات والمنظفات
2020-04-13
ضبط معمل بريف اللاذقية ينتج مواد غذائية مخالفة
2020-04-13
بدء توزيع بذار القطن على فروع المصرف الزراعي بحماة
2020-04-13
بنك التنمية الآسيوي يخصص 20 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا
2020-04-13
المركزي: تفعيل الربط الشبكي بين المصارف العامة كجزء من منظومة الدفع الإلكتروني
2020-04-13
تراجع أسعار الذهب
2020-04-13
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2020-04-13
2020-04-13
bassel
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