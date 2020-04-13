مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة مئة مليار ليرة في الربع الأول من العام الحالي

دمشق-سانا

وصلت مبيعات المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو مئة مليار ليرة بزيادة على الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو ثلاثة وأربعين ملياراً والتي كانت بلغت حينها نحو سبعة وخمسين مليار ليرة.

ووفق إحصائية لوزارة الصناعة تلقت سانا نسخة منها سجلت المؤسسة العامة للتبغ أعلى قيمة مبيعات تجاوزت 861ر18 مليار ليرة تلتها المؤسسة العامة للإسمنت بـ 527ر15 مليار ليرة فالمؤسسة العامة للأقطان بقيمة 490ر14 مليار ليرة.

وسجلت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مبيعات بقيمة 322ر13 مليار ليرة فالمؤسسة الهندسية بقيمة 140ر12 مليار ليرة والمؤسسة الغذائية بقيمة 773ر6 مليارات ليرة والمؤسسة الكيميائية بقيمة 777ر2 مليار ليرة ومؤسسة السكر بقيمة 576ر1 مليار ليرة.

وكانت مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة سجلت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغت 49 مليار ليرة ما يعني أن مبيعات الوزارة تضاعفت خلال شهر واحد.

أحمد سليمان