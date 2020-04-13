ارتفاع جديد لحالات الوفاة والإصابة بوباء كورونا حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 539ر114 شخصاً في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول الماضي في الصين.

ووفق حصيلة جديدة لوكالة فرانس برس اليوم استناداً إلى مصادر رسمية فإنه تم تشخيص أكثر من مليون و853300 إصابة رسمياً في 139 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

ولفتت الوكالة إلى تعافي ما لا يقل عن 395000 شخص من بين المصابين حول العالم.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 114245 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1850527 حالة.

وباتت الولايات المتحدة التي سجلت أول حالة فيها نهاية شباط الماضي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات ووصلت حصيلة الإصابات فيها بحسب الجامعة الأمريكية إلى 560425 حالة تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831 وإيطاليا 156363.

وفي غضون ذلك سجلت السعودية اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا بواقع 472 حالة جديدة إضافة إلى تسجيل 6 وفيات بالمرض ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى مستوى 4934 منها 4064 حالة نشطة بما في ذلك 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.

ويمثل هذا المعدل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في السعودية حيث شهد هذا المؤشر قفزة قياسية خامسة على التوالي في السعودية.

وفي أمستردام أعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد 19 في البلاد زاد 86 شخصاً إلى 2823 فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 964 حالة إلى 26551 مصابا.

وفي كوالالمبور أعلنت سلطات الصحة الماليزية تسجيل 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817 مشيرة أيضاً إلى تسجيل وفاة جديدة بالفيروس تعود للمخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع ديني تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة وفاة.

وكان لدى ماليزيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة جنوب شرق آسيا حتى اليوم لحين إعلان الفلبين عن وصول عدد الحالات لديها إلى 4932.