موسكو: اتصالات بوتين وترامب لا تعتبر تحسناً بالعلاقات مع واشنطن

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن العلاقات الروسية الأمريكية ليست بحالة تحسن رغم الاتصالات المكثفة في الآونة الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والتي أفضت لاتفاق أوبك بلس.

وقال بيسكوف للصحفيين في موسكو اليوم: إن “الرئيسين يتواصلان معاً منذ فترة طويلة وباتجاه بناء وفي اللحظة الحالية تتطابق مصالح البلدين بصورة مطلقة لجهة توحيد العمل من أجل إرساء الاستقرار في الأسواق النفطية ما يتطلب بالطبع ضرورة المزيد من تكثيف التواصل بينهما” لافتاً إلى أن فاعلية الحوار بين الرئيسين تجلت بوضوح في الاتفاق حول النفط الذي تم إنجازه وصياغته ولكن من الصعب التوصل إلى استنتاج بأن هذا الأمر يمكن أن ينسحب على العلاقات الروسية الأمريكية الثنائية.

واعتبر بيسكوف أن الاتفاق على الصفقة بشأن تقليص إنتاج النفط بين بلدان منظمة أوبك بلس أتاح الفرصة لتجنب الفوضى في الأسواق النفطية وساعد في دعم استقرار الحركة السعرية جزئياً مشيراً إلى أن روسيا تعتبر هذا الاتفاق مهماً لها.

وأضاف بيسكوف: إن هذه الصفقة يمكنها بلا شك ضبط أسعار النفط وحمايتها من الانهيار موضحاً أن البلدان المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك بلس وغيرها من البلدان يمكنها التوصل إلى توافق بينها وإلى التفاهم من أجل إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها أوبك بلس اتفقوا أمس خلال اجتماع عبر الفيديو على “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ” على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشى وباء “كوفيد19”.

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