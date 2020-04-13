لافروف وظريف يؤكدان رفض العقوبات الأحادية غير القانونية في ظل جائحة كورونا

موسكو-سانا

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ورفع العقوبات الاحادية غير القانونية والقيود المفروضة على المواد الطبية.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للخارجية الروسية قوله اليوم إن لافروف وظريف شددا خلال الاتصال على ضرورة رفع القيود المفروضة على توريد الأدوية وركزا بشكل خاص على مهمات التنسيق متعدد الأطراف في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بما في ذلك رفض العقوبات الأحادية غير القانونية والقيود الأخرى على توريد الأدوية والسلع الأساسية.

ولفت البيان إلى أن الطرفين تبادلا خلال الاتصال الذي تم بمبادرة إيرانية وجهات النظر حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي مع التركيز على تطور الوضع في أفغانستان وآفاق تكثيف الجهود في مجال التسوية في اليمن في ضوء أحدث مقترحات الأمم المتحدة.

وبدورها أشارت الخارجية الروسية الى ان ظريف أكد خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار.

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد خلال اتصال هاتفي أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دعم بلاده جهود الامم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن والحل السياسي للأزمة في هذا البلد.