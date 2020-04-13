وفاة أكثر من 114 ألف شخص بفيروس كورونا حول العالم.. والإصابات تتجاوز 8ر1 مليون شخص

عواصم-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 114245 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1850527 حالة.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم.. إن الولايات المتحدة تصدرت عدد الإصابات ب 560425 حالة تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831 وإيطاليا 156363 وفرنسا 133670 وألمانيا 127854 وبريطانيا 85208 والصين 83135 وإيران 71686 حالة.

كما سجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105 تلتها إيطاليا 19899 ثم إسبانيا 17500 وفرنسا 14393 وبريطانيا 10612 في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623 أغلبيتهم في الصين 77956 تلتها إسبانيا 62391 وألمانيا 60300.

إلى ذلك سجلت السلطات الإسبانية اليوم تراجعاً جديداً في الوفيات جراء فيروس كورونا مع إحصاء 517 حالة في الساعات ال24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 17500 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات الحكومية الاسبانية أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 آذار الماضي.

وفي روسيا أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 18 وفاة و2558 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة إلى 148 وفاة و18328 إصابة.

بدورها أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد تجاوز 3ر1 مليون مشيرة إلى أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 942 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589 حالة.

وفي طهران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 111 حالة وفاة و1617 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح اليوم.. إن عدد المتوفين ارتفع الى 4585 شخصاً والمصابين إلى 73303 أشخاص مشيراً إلى تعافي 45983 شخصاً إلى الآن.

وزارة الصحة الفلبينية أعلنت أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة بالفيروس و184 حالة إصابة أخرى ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 315 حالة وإجمالي الإصابات إلى 4932 حالة فيما تعافى 45 مريضاً من المرض ليبلغ إجمالي المتعافين 242 حالة.

وفي جاكرتا ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 26 وفاة و316 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 399 والمصابين إلى 4557 حالة.

بدورها سجلت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض 25 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 10537 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 217 حالة بعد تسجيل 3 حالات.

وفي تايلاند تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة ليرتفع عدد المصابين الى 2579 حالة والوفيات الى 40 بينما تعافى 1288 شخصا.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 4661 وعدد الوفيات 296.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة وفاة و128 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في المغرب ليرتفع العدد الإجمالي إلى 120 وتخطت الإصابات في البلاد 1700 بعد تسجيل 85 إصابة جديدة.

وفي الكويت تم تسجيل 66 اصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 1300 كما تم تسجيل وفاة ثانية فيما أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632 وفي البحرين ذكرت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.