إعادة فتح الطريق الزراعي الواصل بين قرية العنينزة ووادي النهر بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أعادت ورش مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس اليوم فتح الطريق الزراعي الواصل بين قرية العنينزة ووادي النهر في منطقة بانياس الذي انقطع بشكل كامل إثر الأضرار التي لحقت به جراء الفيضانات التي خلفتها الأمطار الغزيرة بالمحافظة قبل يومين.

وبين مدير الخدمات الفنية في طرطوس المهندس علي رستم أن الطريق الذي تم تعزيله وإعادة فتحه يبلغ طوله أكثر من الف وخمسمئة متر ويخدم عدداً من المقالع والمداجن والأراضي الزراعية في قطاع مدينة بانياس لافتاً إلى أن الأمطار الغزيرة قبل يومين أدت إلى إغلاقه بشكل كامل.