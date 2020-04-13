الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في البيضاء

صنعاء-سانا

أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة محاولات تسلل نفذها مرتزقة العدوان السعودي في ناطع بمحافظة البيضاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن القوات تمكنت من إفشال عدة محاولات تسلل في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأشار سريع إلى أن طيران العدوان شن 15 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في مأرب والجوف والبيضاء خلال الساعات الست الماضية.

وكان سريع أعلن مساء أمس أن قوى العدوان السعودي شنت أكثر من 12 زحفا كما شنت طائرات العدوان أكثر من 100 غارة جوية خلال الـ 72 ساعة الماضية.