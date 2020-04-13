ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق خفض الإنتاج

سنغافورة-سانا

شهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم عقب توصل دول أوبك وشركائها إلى اتفاق لخفض للإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 03ر7 بالمئة إلى 36ر24 دولارا للبرميل فيما ارتفع سعر برنت بحر الشمال بنسبة 6ر4 بالمئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها في الأسواق الآسيوية حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 94 ر23 دولارا بارتفاع 5 بالمئة أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 2ر4 بالمئة في تعاملات بعد الظهر بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية وبلغ سعر البرميل 83ر32 دولاراً.

واتفقت أوبك وشركاؤها أمس خلال اجتماع عبر الفيديو على “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ” على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد 19.