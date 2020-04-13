طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات حربية وأخرى استطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ليل أمس فوق مناطق الجنوب وصولا إلى بيروت وضواحيها موضحة أن طائرات الاستطلاع حلقت بشكل مكثف في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية منذ عصر أمس على علو متوسط وبشكل مكثف ثم عاد إلى التحليق ليلا وحتى فجر اليوم.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية بشكل يومي ضاربا عرض الحائط بكل القرارات والاتفاقات الدولية.