13 نيسان 1635- السلطات العثمانية تعدم الأمير اللبناني فخر الدين الثاني في الأستانة

دمشق-سانا

1635 – السلطات العثمانية تعدم الأمير اللبناني فخر الدين الثاني في الأستانة بعد أن شكل دولة عربية مستقلة من يافا إلى طرابلس.

1941 – توقيع اتفاقية حياد بين الاتحاد السوفييتي واليابان في موسكو.

1966 – سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السلام عارف ما أدى إلى مقتله وذلك أثناء تحليقها بين القرنة والبصرة.

1990 – ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية.

2008 – انتخابات تشريعية مبكرة في إيطاليا تؤدي إلى فوز حزب سيلفيو برلسكوني بأغلبيه مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.

من مواليد هذا اليوم…

1732 – فريديريك نورث رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1906 – صمويل بيكيت كاتب ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.

1939 – شيموس هيني شاعر ايرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1995.

من وفيات هذا اليوم…

1827 – هيو كلابرتون.. مسكتشف إسكتلندي.

2015- غونتر غراس أديب ألماني حائز على جائزة نوبل للآداب.