ظهور نتائج فحص إيجابية لكوفيد 19 لعشرات الأشخاص بعد شفائهم التام في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد ثم ظهرت نتائج اختباراتهم إيجابية مرة أخرى تخطا الـ 110 أشخاص.

ونقلت يونهاب عن جونغ إن كيونغ المديرة العامة للمركز قولها:”أظهر الاختبار التشخيصي لفيروس كوفيد19 نتائج إيجابية لـ 111 شخصا مرة أخرى بعد رفع الحجر الصحي عنهم لتماثلهم الشفاء”مضيفة أنه “يجرى حاليا اختبار فيروسي لهذه الحالات”.

ورجحت كيونغ أن يكون الفيروس نشط مرة أخرى بدلا من أن يكون الأشخاص تعرضوا للعدوى من جديد حيث تظهر اختباراتهم إيجابية بعد فترة قصيرة نسبيا من رفع الحجر الصحي عنهم وقالت إن الفيروس قد يظل كامنا في بعض خلايا الجسم ثم يهاجم أعضاء الجهاز التنفسي مرة أخرى عندما ينشط من جديد.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 32 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 اليوم ما يرفع العدد الكلي للإصابات بالفيروس المعدي إلى 10512 حالة.