إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في الخليل

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اعتدوا على الفلسطينيين في حي السلايمة المحاذي للحرم الإبراهيمي الشريف ما أدى لإصابة شابين.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وقطعوا مئات أشجار الزيتون فيها حيث يقتحم المستوطنون يوميا البلدات والمدن الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين ويخربون ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.