بوتين وترامب يبحثان خفض إنتاج النفط وقضايا الأمن الاستراتيجي

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد خفض إنتاج النفط وقضايا الأمن الاستراتيجي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله إن بوتين وترامب واصلا خلال المكالمة تبادل الآراء بشأن الأوضاع في أسواق النفط حيث “أكدا من جديد الأهمية الكبيرة للاتفاق الذي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك بلس حول خفض إنتاج النفط”.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا كذلك “القضايا الحيوية الخاصة بضمان الأمن الاستراتيجي”.

وجرى الاتصال بعد توصل “أوبك بلس”إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط بواقع 7ر9 ملايين برميل يومياً.