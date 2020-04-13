حجم التخزين في سد الثورة باللاذقية يبلغ حده الأعظمي

اللاذقية-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية إلى امتلاء سد الثورة الـذي وصل حده الأعظمي اليوم وبدأ مفيضه المائي بالعمل.

مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن ذكر لـ سانا أن حجم التخزين وصل في السد إلى 8ر97 مليون متر مكعب ليبدأ مفيضه بالعمل لافتا إلى أنها المرة الثالثة منذ بدء استثمار السد في العام 1996 التي يصل فيها حجم التخزين إلى حده الأعظمي بعد العام 2003 و 2013.

ولفت حسن إلى أن حجم التخزين في جميع السدود المستثمرة في المحافظة البالغة 14 وصل اليوم إلى 5ر360 مليون متر مكعب من إجمالي 45ر366 مليون متر مكعب وأن المفيض يعمل في 10 سدود منها.

ويسهم سد الثورة وفق حسن بإرواء 7961 هكتارا من مساحة الأراضي الزراعية الأمر الذي ينعكس إيجاباً علـى الواقع الزراعي في المحافظة .