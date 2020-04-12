إطلاق نار على طائرة إجلاء فرنسية في الكونغو

باريس-سانا

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية لإطلاق نار في الكونغو برازافيل بينما كانت على مدرج المطار قبيل مغادرتها إلى باريس وعلى متنها مواطنون فرنسيون تقوم بإجلائهم جراء وباء كوفيد19.

ونقلت فرانس برس عن الخطوط الفرنسية قولها في بيان إنه خلال ليل 11 نيسان تضررت طائرة إيرباص أيه 330 تابعة للشركة بسبب حادث على مدرج مطار بوانت نوار.

وأضافت أن الرحلة إلى باريس عبر باغني في إفريقيا الوسطى كان يفترض أن تغادر الأحد وتم تأخيرها 24 ساعة لتأمين طائرة بديلة.

وأفاد مصدر مطلع على القضية فرانس برس بأن الطائرة أصيبت بإطلاق نار مشيرا إلى أن الحادث نجم عن خلاف بين عنصر من قوات أمن محلية وقائده.

من جهته وصف وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو الحادث بأنه خطير.