مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون جراء تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لمحاولة تسلل لهم باتجاه منطقة رشاحة قبالة نجران.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لهجوم واسع استمر من الصباح حتى ظهر اليوم شنه المرتزقة موضحا أنه تم تكبيد العدو خسائر فادحة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه.

وأشار سريع إلى أن طيران العدوان شن اثنتي عشرة غارة جوية خلال الساعات الست الماضية توزعت على مناطق متفرقة منها خمس غارات على خب والشعف بمحافظة الجوف وسبع على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وكان سريع أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لثلاث محاولات تقدم للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ومديرية صرواح بمأرب حيث تم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة.