SCS-NET

حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً في درعا

2020-04-12

تصوير: ضياء الدين السعيد

انظر ايضاً

استمرار عمليات التعقيم والتنظيف في حلب للتصدي لفيروس كورونا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved