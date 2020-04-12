حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها
2020-04-11
سياسي تشيكي: إلغاء الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2020-04-11
مجلس السلام الأمريكي يدعو إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية ودول أخرى
2020-04-11
الجعفري: الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية وعدد من الدول تعوق قدرات احتواء فيروس كورونا المستجد ويجب رفعها فوراً
2020-04-10
سورية وروسيا: واشنطن تحول دون ضمان السلامة الصحية للمهجرين في مخيمي الركبان والهول
2020-04-10
الأسيوطي: الإجراءات القسرية ضد سورية تخالف الأعراف الدولية
2020-04-10
محليات
الحرارة غداً حول معدلاتها وضباب ليلاً على المرتفعات وبعض المناطق الداخلية
2020-04-12
إطلاق قناة رقمية وتوزيع مواد صحية وتشكيل فرق تطوعية ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة
2020-04-12
مبادرات أهلية بالمحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-12
النفط: زيادة ساعات التقنين الكهربائي حالياً بسبب توقف عدد من آبار الغاز في حقول حيان والشاعر
2020-04-12
محافظة ديرالزور تسمح لعدد من الفعاليات بالعودة للعمل
2020-04-12
تسيير 30 سيارة محملة بالمواد التموينية والخضار لبيعها للمواطنين بأحياء طرطوس
2020-04-12
إغلاق 90 فعالية تجارية بحمص الأسبوع الماضي
2020-04-12
رياضة
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-04-11
إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
2020-04-11
إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا
2020-04-10
استقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة برشلونة على خلفية كورونا
2020-04-10
الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن تأجيل بطولة أمم أوروبا
2020-04-09
اقتصاد
البنك الدولي يحذر من خطر ركود اقتصادي تاريخي يواجه جنوب آسيا
2020-04-12
اتحاد فلاحي حمص يطلق مبادرة البيع المباشر للخضار والفواكه والألبان من المنتج إلى المستهلك
2020-04-11
بورصة طهران تسجل مستوى قياسياً جديداً
2020-04-11
زراعة اللاذقية: تنفيذ كامل خطة إنتاج غراس الحمضيات والوردة الشامية
2020-04-11
ثمانية ملايين موظف فرنسي في بطالة جزئية بسبب فيروس كورونا
2020-04-11
بسبب أزمته المالية.. النظام التركي يسعى للانضمام إلى اتفاقيات لمبادلة العملات
2020-04-11
بيسكوف: تفاهمات أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط ستساعد على استقرار أسواق الطاقة العالمية
2020-04-10
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الشريط الأخباري
النفط: زيادة ساعات التقنين الكهربائي حالياً بسبب توقف عدد من آبار الغاز في حقول حيان والشاعر
الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس دون حضور مصلين
الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا: تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى الـ 2 من أيار القادم
الصحة: شفاء حالة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الاحتلال الأمريكي يدخل 35 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية إلى الشدادي بريف الحسكة
عدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من مليون و700 ألف حالة والولايات المتحدة تتخطى عتبة نصف مليون إصابة
حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً في حلب
2020-04-12
2020-04-12
kamel
سابق
الحرارة غداً حول معدلاتها وضباب ليلاً على المرتفعات وبعض المناطق الداخلية
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حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً في درعا
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استمرار عمليات التعقيم والتنظيف في حلب للتصدي لفيروس كورونا
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