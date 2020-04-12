السورية للتجارة تفتتح 42 منفذ بيع جديداً باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية منذ شهر آذار حتى الآن 42 منفذ بيع جديدا بالمحافظة كان آخرها مركز في قرية مجدل صالح بريف اللاذقية الشمالي ضمن إجراءاتها للتوسع الأفقي وتأمين المواد والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الازدحام عن الصالات.

مدير فرع السورية للتجارة شادي دلالة أشار في تصريح لسانا إلى أن الفرع زود صالات ومراكز البيع التابعة له بالمحافظة بنحو 130 طنا من السكر و 100 طن رز لتسهيل عملية حصول المواطنين على هذه المواد التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية.

وأشار إلى أن عملية التزويد شملت خلال اليومين الماضيين نحو 80 منفذ بيع في مدن اللاذقية والقرداحة وجبلة والحفة وريف المحافظة ومراكز البيع التي تم إحداثها في مقرات عدد من الجهات العامة.

وبين دلالة أن المؤسسة سيرت أيضا سيارات جوالة لبيع المواد المدعومة ضمن أحياء المدينة إضافة إلى ريف المحافظة لتخفيف الازدحام عن الصالات لافتا إلى أن وضع سيارات من الجهات العامة تحت تصرف المؤسسة أسهم في سرعة تغذية الصالات وتوفير موادها بسهولة.