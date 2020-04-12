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السلطات الإيطالية تعلن عن 431 وفاة في أدنى حصيلة يومية لضحايا فيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع

2020-04-12

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