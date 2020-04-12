مبادرات أهلية بالمحافظات للتصدي لفيروس كورونا

المحافظات-سانا

تعمل الجمعيات الأهلية في المحافظات على تأهيل المزيد من غرف الحجر الصحي ونشر إجراءات السلامة للتصدي لفيروس كورونا.

ففي حمص تقوم عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتقديم كل أشكال الدعم الصحي ورفع مستوى التوعية للتصدي لوباء كورونا.

وأوضحت المهندسة سمر السباعي مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص في تصريح لسانا أن الجمعيات الأهلية التي لديها مشاف تتبع لها قامت بتجهيز غرف عزل طبي للحالات الاضطرارية إضافة إلى كادر طبي متخصص لمتابعة هذه الحالات والتأكيد على إجراءات التصدي للفيروس كما قامت الجمعيات التي لديها دور ومراكز رعاية للأيتام والمسنين بتجهيز أقسام للحجر الصحي.

وذكرت السباعي أن جمعية رعاية المساجين قامت بتجهيز مركز حجر صحي في سجن حمص المركزي وتوزيع السلل الصحية على المساجين وحجر السجناء الجدد القادمين حديثاً أربعة عشر يوماً حتى يتم التأكد من سلامتهم منوهة بمواصلة عدد من الجمعيات بالمحافظة تنفيذ نشاطاتها الداعمة ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

وتستمر جمعية صندوق العافية بحمص باستقبال المرضى المحتاجين لغسيل الكلى من خلال متابعة مئة وثلاثين مريضاً كما قامت الجمعية بحملة توعية حول فيروس كورونا.

واشار وسيم مندو رئيس فرع جمعية لمسة شفا بحمص إلى أنه مع انطلاق عمل فرع الجمعية بحمص تنفذ العيادات الثلاث المتنقلة التابعة لها الزيارات الميدانية الدورية في ريف المحافظة الشمالي والشرقي بهدف تأمين الرعاية الصحية لمستحقيها أينما وجدوا.

وفي السويداء أنجزت جمعية البراعم لرعاية الطفولة بالتعاون مع مجموعة فنانين وإعلاميين فيديو بعنوان “خليك بالبيت” تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لحث الناس على الالتزام بالبيت إضافة لتصميم صور خاصة تتضمن معلومات عن فيروس كورونا وكيفية التصدي له ونشر فيديوهات عن كيفية قضاء وقت ممتع للأطفال في فترة العطلة وجعلها غنية وممتعة لهم.

ووزع فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً عدداً من المستلزمات الحركية على عدد من أصحاب الإعاقة الجسدية كما ذكر رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية نزار شجاع.

وفي درعا يعمل متطوعو منظمة الهلال الأحمر السوري على التوعية بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتعزيزها عبر فرق المنظمة المختلفة التي تهدف للوصول إلى كل شرائح المجتمع.

الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع المنظمة في درعا قال إن الفرع أوصل المساعدات الإنسانية إلى 24300 أسرة في بلدات المليحة الغربية والشرقية وداعل وطفس واليادودة وستة تجمعات حولها والسهوة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

ولفت المسالمة إلى أن كل المراكز التابعة لفرع المنظمة تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية ونقل الحالات المشكوك بها إلى المستشفى الوطني بالتعاون مع فريق الاستقصاء الخاص بمديرية الصحة.

محمد رامي الأحمد منسق الإسعاف في فرع الهلال أوضح أن عدد المسعفين في الفرع يبلغ 128 مسعفاً موزعاً على مراكز إسعاف الهلال إضافة إلى تجهيز ثلاث سيارات إسعاف في مراكز الضاحية وازرع والمطار مهمتها التعامل مع أي حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

حمص