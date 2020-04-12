عشراوي: انتهاكات الاحتلال تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم وسط انشغال العالم بالتصدي لوباء كورونا تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقالت عشراوي في بيان لها اليوم نقلته وكالة معا إن اقتراب الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال من الاتفاق بشكل نهائي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار وذلك ضمن ما يسمى “صفقة القرن” يطيح بشكل متعمد بجميع القرارات والاتفاقات الدولية.

وأشارت عشراوي إلى أن مواصلة سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس المحتلة وإقامة نحو 3541 وحدة استيطانية جديدة فيها تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.