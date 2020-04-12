ما المبادرة التي أطلقها الشباب في حمص لكسر الروتين خلال حظر التجول

حمص-سانا

لكسر الروتين الذي يعيشونه خلال وجودهم بالمنزل في فترة حظر التجول بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا أطلق عدد من الشباب في حمص مبادرة بعنوان “عزلة فن وموسيقا” وذلك عبر موقع خاص بهم على الإنترنت لتقديم نتاجاتهم الموسيقية والمسرحية وتعليم فن الرسم.

وأكدت راما المحمد منسقة المبادرة بتصريح لمراسلة سانا بأن نظام حياة الشباب اختلف تماماً في فترة حظر التجوال ما دفعنا لإطلاق مبادرة لإظهار مواهب الشباب وهم في بيوتهم وللتأكيد على أننا موجودون وقادرون على الاستمرار وإظهار قدراتنا الفنية المتعددة رغم وجودنا في المنزل.

وأشارت المحمد إلى أن المبادرة لاقت تجاوباً كبيراً من فئة الشباب وهم يقدمون يومياً مقاطع موسيقية ومونولوجات مسرحية إضافة لموسيقى الراب يعبرون فيها عما يعيشونه وبأنهم محبون للحياة.

الشاب عمر الشاهر أحد منظمي المبادرة اعتبر أنها كسر للملل وشكلت فسحة مهمة للمشتركين فيها حيث قدموا خلالها مقاطع فيديو موسيقية وغنائية ومسرحية لا تتجاوز الدقيقتين مضيفاً أنه سيتم إضافة تعليم مبادئ الرسم أيضاً.

ربيع وقاف عازف الغيتار اعتبر أن فترة البقاء في المنزل كانت فرصة له لتطوير ألحانه الموسيقية التي يعمل عليها باستمرار كما أن مبادرة عزلة فن وموسيقى أتاحت له أيضاً تقديم فيديوهات من معزوفاته التي عبر فيها عن حالة الحظر والمشاعر التي تراود الناس في هذه الفترة.

أحمد الدروبي قدم ضمن المبادرة مونولوجات مسرحية تناول فيها حالة كبار السن ومواجهتهم لفيروس كورونا مبيناً أن الفن والحياة لن يتوقف مادام الأمل فينا وبانه يحضر المزيد من المونولوجات المسرحية الكوميدية لزرع البسمة على وجوه الناس في ظل حالة الاكتئاب والملل.

عدنان مشعلحي قدم مقتبساً من رسالة الرسام العالمي فان جوخ الأخيرة معتبراً أنها مساحة للتعبير عما في داخلنا وتفريغ لطاقاتنا.

مثال جمول