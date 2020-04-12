بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا

واشنطن-سانا

فاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ألاسكا بعد تصويت جرى عبر البريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وذكر موقع شبكة “سي إن إن” أن الحزب الديمقراطي أعلن فوز بايدن بعد أن حصل على تأييد 3ر55 بالمئة من المقترعين وتسعة من المندوبين الـ 15 في هذه الولاية أما منافسه المستقل بيرني ساندرز فحصل على 7ر44 بالمئة من الأصوات وثمانية مندوبين.

وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء الماضي ما حسم الأمور لصالح بايدن لخوض هذه الانتخابات عن الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.