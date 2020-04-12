الخطيب: القطاع الصحي بالسويداء على درجة جيدة من الجاهزية

السويداء-سانا

اطلع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروعات بالسويداء وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب اليوم على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في محافظة السويداء وزار قسم العزل في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالمدينة.

وأشار الخطيب في تصريح للصحفيين إلى أن الجولة تأتي للوقوف على الواقع الصحي والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمحافظة للتصدي لفيروس كورونا وجاهزية المشافي ومراكز الحجر الصحي فيها لافتا الى أن القطاع الصحي بالمحافظة على درجة جيدة من الجاهزية ويعمل على مدار الساعة.

وخلال اجتماعه بالمعنيين في مبنى المحافظة ناقش الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتصدي لفيروس كورونا واحتياجاتها.

من جهته أشار مدير الصحة بالسويداء الدكتور نزار مهنا إلى أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ صحية وتخصيص أماكن للحجر في مشفى سالة بسعة 200 سرير ومركز التأهيل والتدريب التربوي بسعة 22 سريرا و قسم للعزل الطبي في مشفى الشهيد زيد الشريطي بمدينة السويداء يتسع إلى أكثر من 115 سريرا إضافة لإحداث نقطة تفتيش صحية على مدخل المحافظة مؤكدا خلو المحافظة من أي إصابة وسلامة تحاليل جميع الحالات المشتبهة حتى الآن.

حضر الجولة والاجتماع محافظ السويداء عامر العشي و أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.