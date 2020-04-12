امتلاء كل سدود طرطوس وحجم التخزين يصل إلى مئة وثلاثة ملايين متر مكعب

طرطوس-سانا

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس امتلاء كل سدود المحافظة حيث بلغ حجم التخزين مئة وثلاثة ملايين متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن امتلاء السدود يؤمن المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية التي تتغذى من شبكات الري الحكومية وهو ما يبشر بموسم زراعي جيد لافتاً إلى أن سد الباسل الذي امتلأ مؤخراً أكبر سدود المحافظة ويروي أكبر مساحة زراعية في سهل عكار والتي تبلغ عشرة آلاف هكتار عبر منظومة من قنوات ري مكشوفة رئيسية يبلغ طولها بحدود ثلاثة كيلو مترات تتفرع إلى قنوات غربية بطول عشرين كيلومتراً وشرقية بطول ثلاثة عشر كم.

ولفت حمدان إلى أن حجم التخزين اكتمل أيضاً في سدود المحافظة الباقية حيث يبلغ حجم التخزين في سد خليفة ثلاثة ملايين متر مكعب وفي سد الدريكيش ستة ملايين متر مكعب وفي سد الصوراني أربعة ملايين وخمسمئة ألف متر مكعب.

يذكر أن مديرية الموارد المائية بهدف تحسين استثمار الهطلات المطرية تنفذ عدداً من السدات منها سدتا بمنة وعين دليمة اللتان من المتوقع وضعهما بالخدمة خلال العام الحالي.