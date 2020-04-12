بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم

حمص-سانا

استطاع رياضيو حمص مدربين ولاعبين التأقلم مع توقف النشاط الرياضي والبطولات المحلية عبر مواصلة رياضاتهم بلا انقطاع في المنازل بهدف الحفاظ على لياقتهم ومرونة أجسادهم.

وفي تصريح لسانا أكد مدرب الجودو إياد العلي أن فترة التوقف عن ممارسة النشاطات الرياضية والبطولات المحلية التي أقرها الاتحاد الرياضي العام ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا بمثابة إعادة تأهيل وإصلاح للجهاز العضلي بالنسبة للرياضيين حيث يتابع اللاعبون واللاعبات تدريباتهم في المنازل كيلا يضعف أداؤهم ولياقتهم البدنية مشيراً إلى أن التواصل مستمر معهم للاطلاع على تدريباتهم وتوجيههم عن بعد للمحافظة على نسبة خمسين بالمئة من أدائهم عند العودة لممارسة النشاط الرياضي.

بدوره مدرب التايكواندو تمام النقري قال إنه يتم التواصل مع اللاعبين لإجراء التمارين والتدريبات بشكل يومي ووضع برنامج لهم ليبقوا في كامل لياقتهم ومرونتهم وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبراً أن فترة التوقف هي فرصة لهم لزيادة تدريباتهم ومرونة أجسادهم.

لاعبة المنتخب الوطني للجودو ناديا عساف وجدت أن فترة التوقف منحتها فرصة ووقتاً أكبر للتدريب في المنزل لتقوية العضلات والحفاظ على مستوى اللياقة والمرونة مؤكدة أن توقف التدريب بالنسبة للاعب الجودو أمر سيىء ولاسيما أن هذه اللعبة تحتاج للقوة والتركيز والتنفس الصحيح والتحمل لافتةً إلى أنها تقوم بالتدريب اليومي استعدادا للعودة إلى نشاطها بعد انتهاء فترة توقف النشاطات الرياضية.

محمد نجم مدرب ولاعب رياضة الكيك بوكسينغ قال.. لقد استثمرت فترة توقف النشاط الرياضي بالتدريبات اليومية في حديقة المنزل الواقع في ريف حمص الذي يمتاز بالهواء النظيف والصحي المناسب للجهاز التنفسي مبيناً أن ممارسة الرياضة بكل أنواعها تقتل حالة الملل والاكتئاب وتعزز هرمون السعادة وتقوي الجهاز المناعي والتنفسي مؤكداً في الوقت نفسه أن المناعة والأجساد القوية من أهم أسباب القضاء على فيروس كورونا.

بدورها قالت لاعبة منتخب التايكواندو آية مبارك إنها لم تقطع يوما تدريباتها منذ توقف النشاط الرياضي مشيرة إلى أنها تجري كل التمارين اللازمة والتي تبقيها في حالة من اللياقة والمرونة العاليتين لافتة إلى أن ممارسة الرياضة أمر في غاية الأهمية لكونها تفرغ الطاقة السلبية وتستبدلها بأخرى إيجابية.

مثال جمول