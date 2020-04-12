القوات العراقية المشتركة تنهي العملية الأمنية غرب محافظة الأنبار

بغداد-سانا

أنهت القوات العراقية المشتركة اليوم العملية الأمنية التي نفذتها غرب محافظة الأنبار والتي استمرت ثلاثة أيام.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قوله في بيان إن “عملية أبطال النصر الثانية حققت إنجازاً كبيراً على مستوى أمن الأنبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت العملية طرق إمداد الإرهابيين إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي تم اعتقال أغلبها”.

وأوضح مصلح أن العملية أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين و14 مشتبها بهم إضافة إلى ضبط آليتين وأربع دراجات نارية و9 قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة أنترنت.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية المكثفة لملاحقة فلول ما تبقى من تنظيم “داعش” الإرهابي وخاصة في مناطق غرب البلاد.