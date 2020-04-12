إصابة طفلين بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية الشيخ هلال بريف حماة

حماة-سانا

أصيب طفلان بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في أحد الحقول الزراعية قرب قرية الشيخ هلال بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أن لغماً من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش”انفجر أمس في أحد الحقول الزراعية قرب قرية الشيخ هلال بريف سلمية الشرقي بريف حماة ما أسفر عن إصابة طفلين “13 و9 أعوام” بجروح.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجريحين إلى المشفى التخصصي في السلمية ويخضعان لعمل جراحي.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها الى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.