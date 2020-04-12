كيم جونغ أون يؤكد أهمية تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية

بيونغ يانغ-سانا

أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أهمية مواصلة تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن كيم أعرب خلال تفقده اليوم وحدة للطائرات الهجومية تابعة لكتيبة الطيران والدفاع الجوي في المنطقة الغربية “عن ثقته بمجموعة الطائرات الهجومية التي تقوم بكل كفاءة بحماية اجواء المنطقة”.

وأشار الرئيس كيم إلى ضرورة مواصلة تعزيز القدرات والفعالية القتالية والعمل على حيازة طيران قتالي أعلى وقوة قتالية أكبر ورفع مستوى تدريبات الطيران.

وحضر الرئيس كيم مناورات جوية نفذتها الوحدة معربا عن ارتياحه الكبير لكفاءة مجموعة الطائرات الهجومية وناقش المهام القتالية لتعزيز الكفاءة القتالية للمجموعة.

وكان كيم أشرف في آذار الماضي على تدريبات نفذتها وحدات فرعية للمدفعية بعيدة المدى في الجيش الشعبي الكوري وأكد على أهمية مواصلة تعزيز قدرات الجيش ولا سيما وحدات المدفعية وتواصل التدريبات اللازمة لتحقيق ذلك.