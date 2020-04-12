ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم وفرنسا تسجل نحو 14 ألفاً

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى نحو 14 ألف وفاة فيما وصل عدد الإصابات إلى 93790 حالة.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13832 حالة منهم 8943 توفوا في المستشفيات و4889 في دور المسنين بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 93790 حالة.

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة إلى 6883 من 7004 في اليوم السابق.

وفي ألمانيا كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 125811بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2874 وعدد الحالات المتماثلة للشفاء 51853 حالة.

أما في كندا فذكرت هيئة الصحة العامة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل حتى الآن إلى 22544 بالإضافة إلى 15 إصابة محتملة غير مؤكدة بينما سجلت حصيلة الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا بـ 69 حالة جديدة وبلغت 600 حالة.

وفي كوريا الجنوبية أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 32 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي معظمها حالات وافدة وبذلك وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 10512 حتى اليوم فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 214 بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالمرض في المقاطعة أمس كما أنها لم تشهد أي حالة وفاة جديدة فيما أشارت اللجنة إلى تسجيل 99 إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني أمس بينها 97 حالة وافدة من الخارج وحالتان محليتان في مقاطعة هيلونغجيانغ في حين لم تسجل أي حالة وفاة.

وفي تايوان ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بواقع ثلاث حالات ليصل الإجمالي إلى 385 فيما سجلت السلطات التايلاندية 33 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح مجموع الإصابات 2551 بالإضافة إلى 3 حالات وفاة ليصبح بذلك عدد الوفيات 38 حالة.

وفي باكستان أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5011 حالة إضافة إلى تسجيل 86 وفاة فيما سجلت نيوزيلندا 18 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1330حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 375 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 4219 والوفيات إلى 273 أما في بنما فتم تسجيل 260 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات 3234 والوفيات إلى 79 حالة.

وفي البرازيل تم الإعلان عن تسجيل 68 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 1124 في حين تم تسجيل 1089 حالة إصابة جديدة ليصل العدد إلى 20727 حالة.

وفي جنوب أفريقيا أعلن وزير الصحة زويلي مكيزي ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 25 حالة بعد تسجيل وفاة حالة واحدة في حين أعلنت وزارة الصحة في ميانمار تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 38 بينما بلغ عدد الوفيات 3 حتى الآن.

وفي البيرو أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس تسجيل 951 حالة إصابة جديدة ما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 6848 حالة اصابة و181 وفاة.

أما في روسيا فأعلنت السلطات عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس منذ يوم أمس ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 130 وفاة فيما وصل مجمل حالات الإصابة إلى 15770 بعد تسجيل 2186 إصابة جديدة منذ أمس.

وفي الدول العربية أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 25 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 599.