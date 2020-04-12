البابا فرنسيس يأمل بأن يعم الأمن والسلام في العالم وبإنهاء النزاعات والحروب

الفاتيكان-سانا

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن أمله بأن يعم الأمن والسلام في العالم أجمع ودعا إلى إنهاء النزاعات والحروب.

ونقلت رويترز عن البابا فرنسيس قوله خلال ترؤسه قداسا عشية عيد القيامة بكنيسة القديس بطرس التي خلت من المصلين “لا تخافوا..لا تستسلموا للخوف..هذه هي رسالة الأمل.. إنها موجهة إلينا اليوم”.

كما أدان البابا فرنسيس مجددا تجارة السلاح وحث الأثرياء على مساعدة الفقراء.

حضر القداس الذي كان يشهده في العادة نحو عشرة آلاف شخص نحو 24 شخصا فقط بينهم خدام مذبح قليلون وجوقة أصغر من المعتاد.