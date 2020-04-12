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ظريف وغوتيريس يبحثان هاتفياً الحظر الأمريكي غير القانوني ضد إيران

2020-04-11

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحظر الأمريكي الأحادي وغير القانوني ضد إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن ظريف أكد ضرورة رفع الحظر الأمريكي المتفرد الجائر غير الإنساني وغير القانوني عن الشعب الإيراني معربا عن تقديره للمواقف المعلنة والمساعدات التي أرسلتها المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية لإيران.

بدوره أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة رفع الحظر الأمريكي عن الشعب الإيراني من أجل مكافحة فيروس كورونا معربا عن وتضامنه مع الشعب الإيراني في هذا الصدد.

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