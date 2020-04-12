بغداد تنفي لقاء الرئيس العراقي بوزير الدفاع الأمريكي

بغداد-سانا

نفت مصادر في الرئاسة العراقية صحة أنباء عن عقد لقاء بين الرئيس برهم صالح ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر واصفة هذه الأنباء بالباطلة والمضللة .

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر مقرب من الرئيس صالح قوله إن “ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم ووزير الدفاع الأمريكي في قاعدة عين الأسد في الأنبار عار من الصحة وباطل”.

وأوضح المصدر أن تلك الأخبار مضللة وباطلة ولا تمت للحقيقة بصلة داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.