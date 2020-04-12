الشرطة البلجيكية توقف عشرات الأشخاص إثر أعمال شغب

بروكسل-سانا

أوقفت الشرطة البلجيكية 43 شخصاً في العاصمة بروكسل اليوم إثر أعمال شغب اندلعت بعد حادث سير راح ضحيته شاب يبلغ من العمر19 عاماً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية أندرلخت فابريس كمبس قوله في تصريح اليوم إن “الاضطرابات بدأت ليلة أمس عندما حاولت دورية شرطة في حي أندرلخت في بروكسل إيقاف شاب يقود دراجة نارية صغيرة إلا أنه رفض التوقف وبدأت الشرطة في مطاردته ليصطدم بسيارة شرطة أخرى ما أسفر عن مقتله على الفور” مشيرا الى ان شرطة مكافحة الشغب أمضت عدة ساعات لتفريق متظاهرين تجمعوا بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر.

وأضاف كمبس إن عنصري شرطة وسبعة متظاهرين أصيبوا بجروح طفيفة في أحداث اليوم مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل.

وقال رئيس البلدية إنه التقى بأسرة الشاب القتيل وأنه يعتقد أن مقتله “ذريعة يستخدمها مثيرو الشغب” في وقت تفرض السلطات البلجيكية إغلاقاً كاملاً منذ أربعة أسابيع في محاولة لوقف انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد.