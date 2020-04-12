حصيلة الوفيات في فرنسا بفيروس كورونا تتخطى 13 ألف حالة

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة بعد تسجيل أكثر من600 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون أنه “تم تسجيل353 وفاة جديدة في المشافي و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى خلال الساعات الماضية”مشيرا إلى حدوث انخفاض طفيف في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي إذ بلغ عددهم6883 بتراجع121 حالة عن اليوم السابق.

وعلى الصعيد ذاته قالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان إن حاملة الطائرات النووية شارل ديغول التي سجلت على متنها 50 إصابة بالفيروس ستصل إلى مدينة تولون الفرنسية يوم غد لافتا إلى أنه سيتم توفير قاعدة لإقامة الحجر الصحي لهم خلال 14 يوما.

فيما تم الاعلان في تركيا عن تسجيل 95حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى1101 حالة بينما تم تسجيل 5138 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات إلى52167 إصابة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1545 حالة إصابة إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 111 حالة.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى 381 حالة بعد تسجيل 9 حالات جديدة 7 منها من عائلة واحدة فيما أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 146 وفاة فيما

سجلت 145 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها بشكل كامل.